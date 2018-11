Les drones préfèrent le « 450 »

Les projets expérimentaux de livraison par drone prolifèrent en ce moment ; impossible de les dénombrer. On s’exerce à transporter tout et n’importe quoi, du plus vital au plus frivole : pièces mécaniques vers des bateaux qui passent au large, organes pour transplantation médicale, pizzas encore chaudes, etc. Déjà, un constat s’impose : l’expédition de colis par ce nouveau moyen se développe surtout en banlieue, voire à la campagne, sinon dans la brousse.

Que ce soit en Afrique ou en Islande, les pionniers de la microaviation opèrent surtout hors des grands centres. Un drone parmi les gratte-ciels, c’est plus dangereux (bonjour le terrorisme) et moins commode. Peu de citadins possèdent une cour ou un balcon convenable pour un paquet volant. Même la ville la plus technophile de l’univers, j’ai nommé Dubaï, s’abstient pour l’instant de permettre les drones de livraison.

Avec de nombreux commerces à proximité, de toute façon, qui a besoin d’une « commande » volante ? Si je veux une pinte de lait, le gros Ben du dépanneur du coin me l’apporte en trois minutes moyennant un pourboire. Un colis urgent à faire parvenir malgré le trafic ? Un coursier à vélo fera l’affaire.

Nuage bruit

Fermez les yeux et imaginez le bourdonnement de dizaines de microhélicoptères en train de livrer des gugusses à vos voisins : un bruit à mi-chemin du maringouin près de l’oreille et de la tondeuse à gazon.

Nous sommes déjà habitués à la rumeur intense du trafic, au concert de klaxon, à l’occasionnelle symphonie de sirènes et au rugissement des avions de ligne. Qui pourrait tolérer un perpétuel nuage de drones ?

Médecine de brousse

Le drone gagne en pertinence en s’éloignant de la ville. À Reykjavik, en Islande, une compagnie joliment baptisée Aha expédie des mets encore chauds vers la banlieue. Le colis descend au bout d’un cordon. Le client doit disposer d’un terrain bien dégagé et obtenir la permission de tout voisin que l’opération pourrait déranger.

Au Rwanda, la compagnie californienne Zipline utilise une catapulte (fixée à une rampe de lancement) pour propulser ses drones ailés. Chargés de sang ou de médicaments, ils parachutent leur colis directement dans les cliniques éloignées. L’expédition volante prend une trentaine de minutes au lieu de six ou sept heures de route. Un médecin de campagne interviewé par France 24 parle d’une « révolution » pour la pratique de sa profession... le mot est sans doute bien choisi.