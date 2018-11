Les emplois du cannabis

Anne-Claire Dalmont - 37e AVENUE

De la culture à la vente au détail, en passant par la production et le marketing, la toute jeune industrie du cannabis recrute dans tous les domaines ! Quels emplois sont offerts ?

La culture et la production

Avec la légalisation, de nombreux producteurs de cannabis ont vu le jour. Et, pour absorber la demande, ces derniers ont dû recruter des spécialistes en horticulture, en transformation, en contrôle qualité, des agronomes, mais aussi de technologues en développement de formulation, des techniciens d’entretien, des assistants de récoltes, des nettoyeurs industriels ou encore de gardiens de sécurité.

Par ailleurs, des laboratoires spécialisés dans l’analyse du cannabis recherchent actuellement des chimistes, des microbiologistes et des responsables de laboratoire.

La vente

Au Québec, les seuls points de vente autorisés sont ceux de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Cette dernière est actuellement à la recherche de chargés des communications et affaires publiques pour son siège social, mais recrute également des employés pour ses différentes succursales : des postes de conseillers à la vente, à temps plein ou à temps partiel, ou des postes de direction. D’après les chiffres annoncés, on pourrait compter entre 100 et 150 points de vente au Québec d’ici 2020, avec entre 10 et 15 vendeurs par succursale.

La formation

Certains établissements ont récemment mis en place des formations pour former des cultivateurs de cannabis. Des universités comme McGill recherchent également des professionnels pour développer des programmes à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement. Pour le reste, en l’absence de formation spécifique reconnue, les entreprises optent souvent pour des profils d’horticulteurs et de biochimistes qui peuvent aussi être de fins connaisseurs du produit, surtout quand il s’agit de production.

À noter que du côté de la production, une vérification des antécédents judiciaires des employés en contact avec la plante peut être effectuée. Idem à la SQDC, où les candidats devront accepter de se soumettre au processus d’habilitation sécuritaire effectué par la Sûreté du Québec.

Les salaires

Un conseiller en vente de la SQDC commencera à 14 $ l’heure, tandis que pour des spécialistes en horticulture, en transformation ou en contrôle qualité, les salaires sont souvent comparables à ceux des industries semblables : ils atteignent entre 18 et 25 $ l’heure, alors que les assistants de récolte commencent à 12,50 $ l’heure.