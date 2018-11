Ludik Québec : trois nouveaux jeux pour les fêtes

Qui dit temps des Fêtes dit partys. Qui dit partys dit jeux entre amis, avec les collègues ou en famille. Et qui dit jeux dit Ludik Québec, à qui l’on doit des soirées entières de rigolade et de divertissement, entre autres avec Fou raide, Fou rire et Passe-moi un sapin. Cette année, le spécialiste nous offre trois jeux parfaits pour faire lever nos partys des Fêtes... ou pour couper court aux conversations avec tante Gertrude ou avec un patron un peu trop pompette au party du bureau.

Joe Connaissant nouveau et amélioré : la revanche des bollés

Joe Connaissant nouveau et amélioré est une formule bonifiée de la populaire série Joe Connaissant, qui a permis à des milliers de Québécois d’avoir l’air de candidats au prix Nobel. Dans ce jeu où l’on gagne à tout savoir, il faut découvrir en 45 secondes un maximum d’énigmes parmi un lot de 576 nouvelles.

Un exemple? Indice 1 : son nom scientifique est quintus ou exterius. Indice 2 : la douleur générée lorsqu’on le heurte est inversement proportionnelle à sa taille. Réponse : le petit orteil.

Moins vous utilisez d’indices, plus vous inscrivez de points.

Kesse Tu Fa Là? Édition Karaoké : ce soir, on chante

De son côté, Kesse Tu Fa Là? Édition Karaoké est un dérivé du jeu du même nom, mais avec une orientation musicale. Vous casserez la baraque et lâcherez votre fou en devenant pendant quelques glorieux instants Gun's N Roses, Beyoncé ou Céline Dion, puis en faisant valoir vos connaissances musicales et en trouvant un titre à l’aide d’un indice ou de paroles.

Katapult – La Guerre des tuques 3D : une avalanche de plaisir

Pour les enfants, Katapult – La Guerre des tuques 3D, c’est le jeu parfait pour s’amuser avec leurs parents... et pour lâcher l’ordi, la tablette et les autres gadgets électroniques. Dans le jeu, les jeunes envoient des balles de neige dans un château dans le but d’en prendre le contrôle tout en résistant aux attaques des adversaires.

Découvrez dès maintenant les jeux de Ludik Québec chez Archambault et Renaud-Bray ainsi que dans les bonnes librairies et dans les boutiques de jouets.