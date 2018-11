Match comparatif: Quelle est la meilleure camionnette pleine grandeur?

Dans le monde des pickups, chacun choisit son camp. Peu importe la marque qui leur plaît, les conducteurs de camionnettes se font un devoir de vanter ses mérites. Mais y a-t-il un modèle qui se démarque vraiment des autres?

L’équipe du Guide de l’auto a réuni les quatre camionnettes pleine grandeur les plus vendues au pays dans un exhaustif match comparatif.

À LIRE AUSSI: Le voici, le nouveau pickup de Jeep

À LIRE AUSSI: Les plus beaux accessoires à ajouter sur sa camionnette

Pendant plusieurs jours, notre équipe a passé au peigne fin le Chevrolet Silverado, le GMC Sierra, le Ford F-150 et le Ram 1500 dans une multitude de situations. Des mesures de consommation aux tests de remorquage en passant par les exercices de freinage et d’accélération, nous avons examiné ces quatre camionnettes sous toutes leurs coutures afin de vous donner l’heure juste.

Nous avons rassemblé les quatre camionnettes en optant pour les versions les plus luxueuses, munies de leurs moteurs les plus musclés. Le Ram 1500 Limited 2019 proposait le bon vieux V8 HEMI de 5,7 litres, alors que les Chevrolet Silverado 1500 High Country 2019 et GMC Sierra 1500 Denali 2019 étaient équipés du V8 de 6,2 litres, optionnel. Quant au Ford F-150 Limited 2018 (une édition 2019 n’était pas encore disponible au moment de l’essai), il misait sur le moteur le plus puissant et celui disposant de la meilleure capacité de remorquage de la marque à l’ovale bleu, soit le V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litres.

Pour consulter le classement et l’analyse de ces quatre grandes rivales, rendez-vous sur le site du Guide de l’auto!