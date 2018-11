Montréal: l’opposition votera contre le budget 2019

L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal votera mercredi contre l’adoption du budget de la Ville, inquiète de « l’explosion des dépenses » prévue selon elle par l’administration de Valérie Plante.

Le parti Ensemble Montréal estime que l’administration a tendance à dépenser « sans se soucier des conséquences sur l’accroissement de la dette et sur la capacité des générations futures ».

Le budget 2019 de la Ville est de 5,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2018. L’année précédente, le budget avait augmenté de 5,2 % par rapport à 2017.

L’opposition déplore aussi la croissance des effectifs à la Ville, en majorité pour les services centraux, et les hausses de taxes pour les immeubles de six logements et plus, qui augmenteront en moyenne de 4,13 %, ce qui aura un effet selon le parti dans le prix du loyer des locataires.

Ensemble Montréal a l’intention de présenter quatre amendements au budget mercredi, dont l’abolition des augmentations de la taxe de l’eau, la taxe relative à la voirie et la taxe relative à l’ARTM. Le parti calcule que cela permettrait de baisser les charges fiscales de 48,5 M$.

Bureau du tramway de l’est

Parmi les autres amendements, le parti demande de remplacer le bureau de projet de la ligne rose, qui a un budget de 1 M$ en 2019, et d’utiliser ces fonds pour un bureau de projet pour le tramway de l’est, alors que le nouveau gouvernement Legault en a fait une promesse.

« Tout le monde connaît le besoin criant de transport dans l’est de l’île, c’est l’enfant pauvre du transport en commun. Avec ce projet, on pourrait connecter la pointe-de-l’île au centre-ville et mettre en valeur rue Notre-Dame », a soutenu le chef de l’opposition Lionel Perez.

L’augmentation des investissements au programme de réfection routière-artériel de 105 M$ sur trois ans est exigée pour réduire le déficit d’entretien, tout comme de 45 M$ pour le programme de réfection du réseau routier local au programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2021.

La commission sur les finances et l’administration formée d’une douzaine d’élus a étudié dans les deux dernières semaines le budget de la Ville de Montréal.

Le budget et le PTI, présentés au début du mois de novembre, doivent être adoptés mercredi au conseil municipal.