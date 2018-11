Plainte contre la caquiste Marie-Louise Tardif

La Commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec a ouvert une enquête sur la députée de la CAQ dans Saint-Maurice-Laviolette, Marie-Louise Tardif.

Une plainte officielle a été déposée mardi après-midi par le Parti libéral qui reproche à Mme Tardif d'être toujours à l'emploi de l'entreprise de gestion Parc de l'île Melville Shawinigan inc., un organisme à but non lucratif.

La plainte fait aussi état de meubles, propriétés de l'Assemblée nationale, qui auraient été transférés au Parc de l'Île-Melville.

Le président du conseil d'administration de la Corporation du Parc de l'Île Melville, Gilles Lamarche, est convaincu qu'aucune loi n'a été transgressée.

«Nous sommes tout à fait à l'aise avec le fait que Mme Tardif travaille une dizaine d'heures par semaine avec nous jusqu'au 31 décembre.» Il ajoute que le conseil d'administration est même prêt à prolonger son mandat si nécessaire.