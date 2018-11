Reconnaissance pour huit chercheurs de l’Université Laval

Huit professeurs de l’Université Laval, six de la faculté de médecine et deux autres de la faculté des sciences et de génie, se retrouvent au palmarès des chercheurs les plus souvent cités sur la planète, une reconnaissance importante pour l’établissement.

Le palmarès est établi par Clarivate Analytics, une firme d’information stratégique en recherche scientifique.

Les six chercheurs en médecine figurant au palmarès sont Gilles Dagenais, Vincenzo Di Marco, France Légaré, Philippe Pibaro, Josep Rodés-Cabau et Jean-Pierre Després, ce dernier est aussi un collaborateur régulier du Journal.

Du côté de la faculté des sciences et de génie, les professeurs cités sont Mario Leclerc et Sylvain Moineau, respectivement spécialiste en chimie et en microbiologie.

Clarivate Analytics établit son palmarès à partir du nombre de citations récoltées par les chercheurs pour des articles scientifiques publiés au cours de la dernière décennie.