Red Dead Redemption 2 a un mode Battle Royale

Un des jeux les plus originaux de 2018, Red Dead Redemption 2, embarque dans la parade Battle Royale, selon la version bêta.

Le mode Make it Count rassemble 32 joueurs au sein d'une zone qui rétrécit. Les armes sont prédéfinies, et les zones de jeu incluent Strawberry, Tall Trees et Stillwater Creek.

Most Wanted consiste à tuer le plus grand nombre de personnes et d'avoir le prix le plus élevé sur sa tête.

Name Your Weapon est du «free-for-all», dont différentes armes rapportent différents points.

Team Shootout, c'est du «Team Deathmatch», simplement.

Des courses de chevaux seront aussi jouables en ligne, tout comme quelques missions en solitaire.

Ceux qui ont acheté l'édition ultime de Red Dead Redemption 2 ont accès à la bêta dès mardi.