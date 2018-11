1. « Quelque chose qu’on n’a pas vu » ou « quelque chose qu’on n’a pas vue » ? demande Pierre C. L’expression « quelque chose » désigne une chose indéterminée, mais il s’agit d’un pronom indéfini... masculin. Ainsi, malgré le genre féminin du mot chose, on construira sa phrase avec des participes passés au masculin singulier. On écrira « une chose qu’on n’a pas vue », mais « quelque chose qu’on n’a pas vu ».

2. « Nos petits-enfants nous ont fait un cadeau original, nous confie J. Séguin. Il s’agit d’un linge à essuyer la vaisselle qui porte le message “J’aime les bisous et les câlins, mais ce que j’aime le plus c’est d’avoir de l’aide avec la vaisselle”. Le mot avec me semble inapproprié. » Avec raison. Aider avec est un calque de l’anglais to help (somebody) with. À jeter avec l’eau de vaisselle ! Le fabricant du linge de vaisselle aurait dû écrire, par exemple : « ... c’est qu’on m’aide à faire la vaisselle. » Ce que vous allez faire, non ?