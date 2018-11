Tournage de «Mafia Inc.»: des gangsters dans le viseur de Podz

Avec son nouveau film Mafia Inc., Podz prépare une autre puissante décharge dramatique.

En tournage dans l'arrondissement de Saint-Léonard, sa fiction inspirée du livre du même titre d'André Cédilot et André Noël ne compte pas épargner deux familles de Montréal baignant dans la criminalité.

Souci de réalisme

Si certains qualifient son style d'un peu «heavy» (Les 7 jours du talion, 10 1/2), Podz n'a pas voulu grandement modifier son approche le temps de ce sixième long métrage.

«Je ne peux pas me censurer, a-t-il confié mardi. C’est un film de gangsters, de mafieux. Il faut qu’il y ait des moments durs autant que drôles et tout le reste, des moments de la vie. On essaie d’être réaliste.»

Celui qui nous a habitués à de longues séquences intrigantes et un rythme lent qui en dit beaucoup a toutefois apporté quelques changements. Avec Mafia Inc., on retrouvera évidemment sa signature, mais il y aura «plus de plans, de mouvements, de couleurs, de musique, une direction artistique plus fournie», a-t-il assuré.

«Les décors sont tellement riches... Je fais des choses plus épurées d’habitude et là, c’est plus chargé. On essaie de faire une fresque.»

Cette dernière prend forme grâce à un grand nombre de lieux et à une cinquantaine de personnages, incarnés entre autres par Sergio Castellitto, Pina Di Blasi, Marc-André Grondin, Henri Picard, Mylène Mackay, Ben Antoine et Gilbert Sicotte.

Comprenant beaucoup de nouvelles têtes, sa distribution mélange des vedettes à des acteurs qui n'avaient encore jamais joué au cinéma ou qui l'avaient fait il y a longtemps.

Terrifié, mais déterminé

Conscient que plusieurs réalisateurs ont emprunté le chemin tracé par la mafia avec succès au cinéma, Podz, d'abord «terrifié», a dû vaincre certaines craintes.

«Tu veux rendre hommage, mais tu ne veux pas copier. Tu veux faire ta propre affaire, mais le genre demande des choses propres que tu ne peux pas évacuer... Au début, je résistais un peu, mais, à un moment donné, ç'a fait "non, c’est ça le film, on y va."»

«En préproduction, j'ai commencé à regarder des films [de mafia] que j’avais déjà vus, mais j’ai arrêté...», a-t-il précisé.

Podz a également saupoudré des éléments comiques sur des moments imprégnés des actions des criminels Frank Paterno (Sergio Castellitto) et Vince Gamache (joué adulte par Marc-André Grondin).

«On pousse un peu dans l’humour, a détaillé le réalisateur. On a essayé de trouver de petites touches un peu bizarres à chaque scène. Oui, c’est dramatique, mais il y a de l’humour noir. Et il y a des scènes macabres parce que c’est un milieu un peu raide.»

Après l'hiver du Québec, Podz et son équipe se rendront à Cuba en décembre afin d'y immortaliser l'introduction du film. «Mafia Inc.» doit prendre l'affiche en 2019.