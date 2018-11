Un nouveau resto ultra «Instagrammable» débarque à Sainte-Thérèse

Siroter un verre de vin, manger une bouchée, acheter quelques produits frais et locaux... Voilà ce que vous propose le tout nouveau restaurant 425°F situé à Sainte-Thérèse.

Ouvert depuis quelques jours à peine, l’établissement souhaite offrir à ses clients une expérience gastronomique complète en permettant à ces derniers de faire quelques achats au marché ou en relaxant autour d’un bon repas.

Le design signé Zébulon Perron (Hof Kelsten, Café Parvis, Montréal Plaza, etc) est aussi magnifique (et très «instagrammable»).

Sur le menu, on retrouve des huîtres, un carpaccio de bœuf, un risotto et une foule de plats réconfortants et plein de saveurs. La carte des cocktails est, elle aussi, bien alléchante.

Voilà une autre bonne raison de partir en road trip à Sainte-Thérèse!

425°F

100 place Fabien Drapeau, Sainte-Thérèse

