Un panier percé a des chances de le rester toute sa vie

Je m’adresse à celle qui signait « Désespérée », qui est aux prises avec un mari dépensier et qui ne sait pas quoi faire pour qu’il guérisse de son vice. Lui dire comme vous l’avez fait de séparer son portefeuille du sien est certes le premier pas à faire, et se rendre à l’ACEF pour obtenir des conseils, le second.

Mais si elle n’a pas le courage d’imposer ça à son homme et que, comme moi, elle est acculée à la faillite, je lui prédis de bien mauvais jours. Ça m’en a pris deux, de faillites, avant de comprendre et de me séparer. Et malgré ça, mon ex n’a toujours rien compris. Ce qui fut le plus dur à vivre, c’est le mal que ma mollesse a causé à mes enfants.

Une rescapée qui soigne ses plaies

Les questions d’argent sont parmi les plus difficiles à aborder dans un couple, alors que le minimum de respect que l’on devrait avoir pour soi-même englobe aussi le respect pour l’argent que l’on gagne si péniblement.