Le très attendu bar de tapas à l'oriental du Vieux-Montréal est ENFIN ouvert

Amateur de cocktails et de bonne bouffe, arrêtez tout! Une toute nouvelle adresse gourmande vient d’ouvrir ses portes dans le Vieux-Montréal et gageons que ça deviendra rapidement un incontournable du coin.

Le Bulma Bar est en fait un resto-bar qui se spécialise en tapas à l'oriental. On retrouve donc sur leur menu une foule de petites assiettes de cuisine de rue à partager (ou à engloutir en solo) et des cocktails frais et savoureux.

Le décor du Bulma Bar, qui est signé par l’Atelier Lovasi, est moderne et chaleureux à la fois. Ce sera certainement l'un des nouveaux endroits les plus «Instagrammables» de Montréal.

À noter que le Bulma Bar est ouvert du dimanche au mercredi jusqu’à minuit et du jeudi au samedi jusqu’à 1h am.

Bulma Bar

686 rue Notre-Dame Ouest

