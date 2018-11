Une murale en l’honneur de Diane Dufresne

Une murale en l’honneur de la chanteuse, peintre et comédienne Diane Dufresne a été inaugurée mardi au coin de la rue Ontario et de l’avenue de Lorimier en présence de l’artiste et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Excentrique, entière et généreuse, Diane Dufresne est une artiste exceptionnelle qui nous a propulsés dans la modernité avec vigueur et démesure. Nous avons tous été séduits par cette femme consacrée ici comme ailleurs dans la francophonie», a déclaré par communiqué Valérie Plante, fière de voir la Montréalaise immortalisée en murale.

L’œuvre a été réalisée par l’artiste Laurent Gascon à l’aide de la technique de mosaïque de céramique. Ce dernier a signé plusieurs grandes murales à Montréal sur la rue Ontario, entre autres en l’honneur de Yvon Deschamps et de Plume Latraverse.

René Jacques, président de la Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques (SPAG), organisme qui accompagne Laurent Gascon dans la réalisation de ses murales, était également sur place.