Une unité pour désengorger l’urgence de l'hôpital Charles-Le Moyne

Les hôpitaux seront bientôt pris d'assaut par des patients, en raison, notamment, des cas de grippe.

Pour faire face à cette situation, l'hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil a créé une nouvelle unité qui vise à désengorger l'urgence, laquelle accueille 87 000 patients chaque année. Infirmières et préposés travaillent dans cette nouvelle unité court séjour, qui a été inaugurée il y a environ deux semaines.

Construite à l'extrémité ouest de l'hôpital au coût de 4,7 millions $, elle peut recevoir 25 patients à la fois qui ont besoin d'un court séjour d'hospitalisation, variant de 48 à 72 heures.

«C'est extraordinaire! Ma fille était avec moi. Elle a dit "maman, j'ai jamais vu un hôpital de même." Je n'étais plus capable de marcher. Et ils m'ont passé des examens», a raconté une patiente, Carole Tétrault, à TVA Nouvelles.

L'unité court séjour n'est pas une unité d'observation de 24 heures pour les patients des urgences. Charles-Le Moyne a déjà celle-ci. Ce n'est pas non plus une unité de débordement, lorsque survient un fort achalandage.

«[Les patients] ont un médecin traitant qui va les suivre à travers tout l'épisode, le court épisode de soins. On va prioriser leurs examens, leurs investigations, pour être bien certains que, quand ils quittent l'hôpital, ils sont stables, et on a la réponse à la question "qu'est-ce qui va pas bien?"», a expliqué la chef médicale de l’unité, Dre Chantal Vallée

À l'hôpital Charles-Le Moyne, on est convaincu que l'unité va permettre de désengorger les urgences, où le temps d'attente sur civière est actuellement de 17 heures.