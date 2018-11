10 cadeaux de Noël à donner aux fans finies de Noah Centineo

Si l’amour de votre vie est nul autre que Peter Kavinsky, a.k.a Noah Centineo dans To All the Boy I’ve Loved Before, vous aurez besoin de tous ces items à son effigie pour prouver que vous êtes sa plus grande fan.

Des étuis pour iPhone aux coussins en passant par le calendrier 2019, voici les 10 objets de Noah Centineo à demander en cadeau à Noël.

1. Chandail de Noël All I Want For Christmas Is Peter Kavinsky, 34$ US, femfetti.com

2. Étui pour iPhone de Peter Kavinsky de To All the Boy I’ve Loved Before, 15$, redbubble.com

3. Calendrier 2019 de Noah Centineo, 33$, etsy.com

4. Coussin à l’effigie de Noah, 26$, redbubble.com

5. Tasse If You're Not Peter Kavinsky, 23$, etsy.com

6. T-shirt de Noah Centineo, 28$, etsy.com

7. Étui pour iPhone de Noah Centineo, 15$, redbubble.com

8. Cahier de notes, 17$, redbubble.com

9. Épinglettes de Noah, 11$, etsy.com

10. Coussin tiré du film To All the Boy I’ve Loved Before, 26$, redbubble.com

