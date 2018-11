11 dépenses à éliminer pour économiser

Que ce soit pour financer un projet, un voyage ou pour te redonner une santé financière, il est toujours judicieux d’économiser. Il suffit d’un peu d’organisation.

Voici quelques dépenses à revoir pour épargner quelques dollars.

La bouteille d’eau

Les bouteilles d’eau en plastique ne sont vraiment pas nécessaires. Tu peux les éliminer de tes achats.

En 2013, un Canadien consommait en moyenne 68 litres d’eau en bouteille.

Si tu te prends une gourde, tu pourras t’hydrater sans impacter tes finances et en préservant la planète.

Steve Johnson - Unsplash

Le taxi ou UBER

Évite les transports en taxi ou en UBER. Même s’ils ne sont pas toujours à l’heure, les transports en commun sont bons pour ton porte-monnaie. Ça vaut bien de la patience.

Les services téléphoniques

On est en 2018 et tout le monde doit être joignable en tout temps. Mais tu n’es pas obligé d’avoir le forfait maximum avec le plus de données.

Si tu n’écoutes pas Netflix sur ton cell, tu peux couper tes dépenses mensuelles en téléphonie mobile.

Unsplash

L’abonnement au gym

Soyons sincères.

Si tu t’es inscrit au gym pour respecter tes résolutions de fin d’année mais que tu n’es plus revenu après le 15 janvier, annule ton abonnement.

Et quand tu te remettras au sport, tu pourrais commencer par payer à la séance, histoire de reprendre progressivement le rythme. Ça t’évitera de repayer un abonnement pour rien.

Le forfait TV et internet

Beaucoup de personnes prennent un forfait TV-internet plus cher alors qu’elles ne regardent pas la télé. Si tu en fais partie, voilà une dépense facile que tu peux éviter.

La nourriture

Oui, il faut se nourrir trois fois par jour, manger des fruits et des légumes, et il ne faut pas lésiner sur les moyens pour avoir une alimentation saine.

Mais tu peux éviter de diner au restaurant.

Te préparer tes propres plats est une habitude plus économique et plus santé.

Rachel Park - Unsplash

Les médicaments

On ne te souhaite pas de te tomber malade, mais il y a de bonnes chances que ça t’arrive. Pour épargner en te soignant, n’achète pas des médicaments d’origine.

Tu peux prendre des médicaments génériques et ils auront le même effet sur ton rhume.

Les vêtements

Il faut distinguer besoin et envie.

Si tu n’as plus de jeans ou que tes souliers sont troués, il faut que t’ailles te magasiner quelque chose.

Mais si tu as juste vu une paire d’Air Jordan qui te plait et que tu en as trois autres dans l’armoire, peut-être qu’il faudrait y renoncer.

Cam Morin - Unsplash

Le café

Tout le monde est accro à sa dose de caféine. Mais tu n’es pas obligé d’acheter ton latte quotidien à 5 dollars.

Prépare toi ton propre café dans ton thermos et ton compte en banque t’en remerciera.

Les achats impulsifs

On peut tous être victime des vitrines, du marketing et nous retrouver à faire des achats complètement inconsistants avec nos besoins.

Pour éviter cela, il suffit de faire une liste avant de sortir faire les courses, ça te permettra de te concentrer uniquement sur tes nécessités.

Le neuf

Avant d’acheter du neuf, vérifie s’il n’y a pas d’aubaines sur le site de vente d’occasion. C’est une habitude qui finit par t’économiser bon nombre de dollars.