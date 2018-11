LAROCHE, Jeanne



De Repentigny, le 19 novembre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeanne Laroche.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle Cartier (François Rivet), ses deux petits-enfants adorés Stéphane (Isabelle) et Ariane, son frère René, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire:le dimanche 2 décembre 2018 de 19h à 22h et le lundi 3 décembre 2018 dès 9h30.Les funérailles seront célébrées lundi 3 décembre 2018 à 11h à l'église du Précieux Sang sise au 115, rue Chauveau à Repentigny, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles.