BEAULIEU BERTRAND, Lucille



Le 19 novembre 2018 à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucille "Cécile" Beaulieu, épouse de feu M. Jean Bertrand, demeurant à Mont-Rolland.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin, Simon (Denise), Jean-Luc (Sophie), Anne-Marie et Daniel, ses petits-enfants : Dominic & Sophie, Catherine & Chantal, ses 4 arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amies.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu et l'inhumation de ses cendres se fera à une date ultérieure.