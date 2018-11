ANGUS (LESSARD)

Irène Dorothy



À l'Hôpital St-Eustache, le 23 novembre 2018, à l'âge de, est décédée Mme Irène Dorothy Angus épouse de feu M. Rolland Lessard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Jeannette, Suzanne (Jean-Pierre), Lorraine et Philippe (Linda), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à :156, NOTRE-DAME, OKA, QC, J0N 1E0Tél. 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 30 novembre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00, samedi dès 12h00. Une cérémonie aura lieu le samedi 1er décembre à 13h30 au salon funéraire et de là au cimetière Pine Hill à Oka.Au lieu de fleurs, un don au Riverside Elder's Home serait apprécié.