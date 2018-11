PRÉVOST, André



De Sainte-Thérèse, le 19 novembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Prévost, époux de Mme Gisèle Jolicoeur.Précédé par son fils feu Stéphane, outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants : Célyne (Stéphan), Yves (Julie) et Martine (Yvan), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles, sa soeur Odette et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi le 3 décembre de 9h30 à 14h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila, située au 10 rue de l'Église à Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Parkinson Québec.