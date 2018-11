VENDITTI, Nicola



À Laval, le 23 novembre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé Nicola Venditti.Il laisse dans le deuil sa soeur Assunta (Gilles), son neveu Éric, ses autres neveux Éric et Martin, sa tante Emanuela et ses deux tantes Angelina, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 2 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 20h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h. La mise en crypte aura lieu le lundi 3 novembre 2018 à 11h au Mausolée St-Martin.