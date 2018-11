DAIGNEAULT, Bernard



Natif de St-Philippe, le 22 novembre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé Dr Bernard Daigneault, de La Prairie, époux de Dre Paulette Brossard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Émile Jr Bouchard), Martine et Philippe, ses onze petits-enfants, ses soeurs Françoise et Ginette (Maurice Lussier), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funérairewww.poissantetfils.caLa famille recevra vos condoléances le vendredi 7 décembre à compter de 12h en l'église La Nativité de la Sainte-Vierge (155, chemin St-Jean, La Prairie). Les funérailles auront lieu au même endroit à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.