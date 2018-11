GRAVEL, Denise



Originaire de Saint-Janvier, le 25 novembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Denise Gravel, épouse de M. Robert Turcot.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Mario (Sylvie) et Ghislain (Suzanne), ses petits-enfants Kevin, Audrey, Zachary et Maggie-May, ses arrière-petits-enfants Jacob et Arielle, ses soeurs Mariette (Rosaire), Huguette (Rolland) et Francine, son frère Jean-Marie (Louise), sa belle-soeur Fernande, son beau-frère Maurice (Candide), neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le lundi 3 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu mardi 4 décembre à 11h, en l'église de Saint-Janvier.