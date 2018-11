LAVALLÉE, Jérôme



À Havelock, le 16 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jérôme Lavallée, époux de Mme Noëlla Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Francine Tremblay), Hélène et Sylvie (Serge Gravel), sa mère Annette Bourdon, ses petits-enfants: Érik (Marjo), Michael (Dominique), Patrice (Amélie), Kevin, Audrey ainsi que ses arrière-petits-enfants.Il laisse également ses frères et soeurs: Claude (Jeannine), Laurin (Gervaise), Fleurette (Serge), Hubert (Colette), Marcel, Guillaume et Michel (Sylvie), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre 2018 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131