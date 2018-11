PIETILAINEN LARUE, Louisette



C'est avec tristesse que nous annonçons que Louisette (Louise) Larue Pietilainen s'est éteinte paisiblement chez elle à Lachine, entourée de sa famille, le 23 novembre dernier.Elle laisse dans le deuil son fils Remi (Paula), ses petites-filles bien-aimées Alina, Tanya et Kelsey et sa nièce/filleule Johanne.Impliquée dans sa ville de Lachine depuis les soixantes dernières années, Louise a travaillé plus de 20 ans au Centre Gariépy de Lachine, en tant que bénévole avec la Popote Roulante de Lachine ainsi qu'avec le Club des Personnes Handicapées du Lac St-Louis. Le passe-temps préféré de Louise était de tricoter des petits bonnets pour nouveaux-nés qu'elle offrait aux hôpitaux des parages.La famille recevra les condoléances à la:2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le dimanche 2 décembre à compter de 11h suivi du service funéraire en la chapelle de la résidence à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.