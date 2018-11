DESCHAMBAULT, Marcel



À Salaberry-de-Valleyfield, le 22 novembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Marcel Deschambault, époux de feu Gracia Larocque et conjoint de feu Suzanne Beaulieu.Monsieur Deschambault laisse dans le deuil ses soeurs Marielle, Jacqueline et Carole (Élaine) ainsi que l'ensemble des familles Deschambault, Beaulieu, Hébert et Pilon.Il rejoint ses frères et soeurs : Rachel, Richard, Simon, Yvan, Yvette, Madeleine, Claude, Germain, Jean, Suzanne et André.La famille vous accueillera samedi le 1er décembre 2018 de 9h00 à 10h55 au complexe funéraire:Les funérailles de monsieur Deschambault auront lieu à 11h00 à la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu ultérieurement.Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 450-373-3511 ou via notre site internet au www.emontpetit-fils.ca