BOUCHARD, Grégoire



À Ste-Catherine, le 25 novembre 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Grégoire Bouchard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Reine Tremblay, ses filles Nancy et Manon (Donald), ses petits-enfants Jonathan (Jean-François), Cassandra (Marie-Hélène), Marc-Antoine et Anne-Sophie. Il laisse également la mère de ses enfants Mme Jacqueline Vincent, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre à compter de 9h30, en l'église de Delson, 127 rue Principale Sud, les funérailles suivront à 11h. Inhumation à une date ultérieure.