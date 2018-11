MORIN, Hermance



De Saint-Hubert, le 20 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Hermance Morin. Elle est partie rejoindre feu Yvan Carley (1ères noces) et feu Gérard Richard et son fils feu Serge Carley (feu Diane Thériault).Elle laisse dans le deuil sa fille Line Carley Martin (Michel Martin), ses petits-enfants Evelyne, France, Rémy, Benoit (Véronique), François (Stéphanie), Nancy et Martine, ses 4 arrière-petits-enfants Médérick, Alissane, Anaïs et Tommy, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au:4230 BERTRAND - FABI, SHERBROOKE, QC Tél. 819 565-1155 Télec. 819 820-8872 www.steveelkas.comvendredi de 19h à 21h et samedi dès 9h. Le service religieux sera célébré, le samedi 1er décembre à 10h30 à la Chapelle Steve Elkas.Un remerciement spécial au personnel du Centre Henriette-Céré, pour les bons soins prodigués.