CHARTRAND, Denyse



À Rosemère, le 25 novembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denyse Chartrand, fondatrice du journal Le Soleil de la Floride.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Françoise et Jean-Yves, ses petits-enfants Zachary et Audrey, son frère et ses soeurs: Fleurette, Francine et Jean-Pierre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934le dimanche 2 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.