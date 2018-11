HAMEL, Dr Christian



La famille Hamel a le regret de vous annoncer le décès du Dr Christian Hamel survenu le 23 novembre 2018, à l'âge de 84 ans. Il était l'époux de Nicole Couillard et le fils de feu Dr Côme Hamel et de feu Héléna Chevalier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique, Geneviève et Stéphanie (Arnold Zwaig); ses petits-enfants: Arnaud, Christophe, Gaëlle et Claire ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces et ami(e)s.Il fut précédé par ses frères Réginald (Pierrette Méthé) et Serge (Françoise Legault).La famille recevra les condoléances le vendredi 30 novembre 2018 à compter de 13h à l'église St-Joachim de Pointe-Claire, 2 Avenue Sainte-Anne, Pointe-Claire, QC, H9S 4P5. Une célébration de sa vie, en présence des cendres, y aura lieu de 14h à 15h. Une réception suivra de 15h à 17h auxCOLLINS CLARKE McGILLIVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6Parents et amis y sont tous conviés.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à447 boul. BeaconsfieldBeaconsfield, QC H9W 4C2Tél: 514-695-8335https://www.novawi.org/ou à la265, André-BrunetKirkland, QC H9H 3R4Tél: 514-693-1718https://residencesoinspalliatifs.com/