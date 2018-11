LAPOINTE AYOTTE, Émilienne



À l'unité des soins palliatifs du CISSS des Laurentides, le mercredi 21 novembre 2018, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée Mme Emilienne Ayotte, épouse de feu M. Robert Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, André (Sylviane Leblond) et Claude, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, belle-soeur, neveux, nièces, autres parents et amis(es).La famille immédiate se réunira en présence des cendres pour lui rendre un dernier hommage. Cette cérémonie se déroulera en toute intimité.Les cendres seront inhumées au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du CISSS St-Jérôme pour les bons soins prodigués.