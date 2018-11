DESROCHES, Jacqueline



À Laval, le 10 novembre 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jacqueline Desroches, conjointe de M. Bernard Brochu.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères Roger, Marcel (Georgette), son neveu et nièces Sylvie (Richard), Claude (Louise), Johanne (Monika), sa grande amie Jeanne et autres plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1 décembre 2018 de 14h30 à 16h à la :Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence.