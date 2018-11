BLANCHETTE, Claire



À Montréal, le 25 novembre 2018, à l’âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Blanchette, épouse de M. Arthur Jubinville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Luc), Yves (Danielle), Jacques (Martine), Jean (Line) et Manon (Michel), ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 décembre 2018 de 11h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 3 décembre 2018 dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le lundi 3 décembre 2018 à 14h30 en l'église St-Jean-de-Matha, 2700, rue Allard.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Henri pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don au Centre d'Hébergement de Saint-Henri serait apprécié en la mémoire de Claire Blanchette.