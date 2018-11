Avis d’ébullition d’eau à Chambly

CHAMBLY | Tous les résidents de Chambly doivent faire bouillir leur eau avant de la consommer, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Un avis préventif d’ébullition d’eau a été ordonné mercredi matin pour l’ensemble du territoire de Chambly à la suite de travaux de réparation d’aqueduc à la Société d’exploitation de la centrale de traitement d’eau (SECTEAU).

La Ville a rappelé qu’il est toujours possible d’utiliser l’eau du robinet non bouillie pour laver la vaisselle (à l’eau chaude et en s’assurant de bien l’assécher), des vêtements et pour prendre une douche ou un bain, notamment.

De plus, il est préférable de laver les jeunes enfants et les bébés à la débarbouillette pour éviter qu’ils avalent de l’eau.

Les citoyens seront informés de l’évolution des travaux et des mesures à prendre, au besoin.