RAYMOND, Jeannine



De Repentigny, le 20 novembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannine Raymond, conjointe de feu Claude Thibodeau.Elle laisse dans le deuil sa belle-famille Richard (Francine), Normand (Manon) et Martin (Marie), ses petits-enfants et une arrière-petite-fille, sa soeur Cécile, ainsi que ses parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre de 12h30 à 14h30 en l'église du Précieux-Sang (115 Chauveau, Repentigny). Les funérailles suivront à 14h30.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.