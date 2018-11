Baseball : une victoire importante pour l’équipe canadienne junior

Le lanceur québécois Olivier Morin-Larocque a bien fait son travail pour conclure le match, aidant ainsi l’équipe canadienne junior à signer une victoire convaincante de 14-1 contre le Nicaragua, mercredi, au Championnat panaméricain de baseball des 18 ans et moins disputé au Panama.

Il s’agit d’un gain important pour le Canada dans cette compétition qui sert de qualification en vue de la Coupe du monde junior 2019.

Après avoir maintenu un dossier de 3-1 en ronde préliminaire, la formation canadienne n’a fait qu’une bouchée de leurs adversaires pour entamer la «super ronde». Parmi les six clubs prenant part à cette étape, quatre obtiendront un laissez-passer pour le grand tournoi mondial qui se tiendra en Corée du Sud.

Le lanceur ontarien Ben Abram a été dominant au monticule, ne cédant qu’un point, non mérité, et seulement trois coups sûrs en six manches. C’est par ailleurs Morin-Larocque qui est venu clore la partie sur la butte en septième manche, retirant dans l’ordre les trois frappeurs auxquels il a fait face.

Rendez-vous contre les Américains

À l’attaque, l’Albertain LaRon Smith a bien fait avec cinq points produits, obtenant notamment un circuit de trois points dès la première manche.

«L’attaque nous a donné un coussin dès le départ et Ben [Abram] montre une belle constance au monticule, il a fait un travail remarquable», a mentionné le gérant du Canada Greg Hamilton, lors d’une entrevue diffusée sur le compte Twitter de Baseball Canada.

En plus de Morin-Larocque, deux autres Québécois font partie de l’équipe canadienne, soit Antoine Jean et Raphaël Pelletier. Le Canada doit affronter les États-Unis, jeudi, puis le Panama et la République Dominicaine au cours des prochains jours.