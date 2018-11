Brees, le plus utile

Si la saison prenait fin aujourd’hui, il serait extrêmement difficile de ne pas considérer Drew Brees, comme étant le joueur le plus utile dans la NFL.

Le vénérable quart-arrière des Saints, qui sera en action demain soir face aux Cowboys, domine outrageusement cette saison. Évidemment, la compétition est féroce avec quelques autres joueurs qui s’illustrent.

À Los Angeles, le porteur Todd Gurley est non seulement une machine à touchés, mais aussi un dynamo redoutable dans toutes les phases offensives.

Toujours dans la mégapole californienne, cette fois avec les Chargers, le quart-arrière Philip Rivers joue le meilleur football de sa carrière

Chez les Chiefs, Patrick Mahomes épate à sa deuxième année. Ses 37 passes de touchés et 329,8 verges par match en feraient fort probablement le choix le plus populaire à l’heure actuelle.

Statistiquement, il s’est établi comme un monstre avec six matchs d’au moins quatre passes de touché. C’est phénoménal, tout simplement!

Brees le métronome

Drew Brees, toutefois, joue avec la régularité d’un métronome et ne place à peu près jamais son équipe dans l’embarras.

Deux éléments épatent par-dessus tout. D’une part, son ratio de 29 passes de touchés et deux interceptions démontre à quel point ses erreurs se font rares. Aucun échappé perdu n’a été crédité à sa fiche non plus. Mahomes, pour sa part, a été responsable de 12 revirements.

D’autre part, pour un quart-arrière reconnu depuis toujours pour sa précision chirurgicale, Brees atteint cette saison des sommets inégalés dans l’histoire de la ligue, lui qui a complété 76,4% de ses passes.

Brees mise sur un superbe receveur de passes en Michael Thomas et sur un porteur qui contribue beaucoup au jeu aérien en Alvin Kamara. Mais mis à part ces deux joueurs, il fait paraître tout le monde meilleur.

Chez les ailiers espacés, Thomas compte 86 réceptions, mais le suivant, Tre’Quan Smith en revendique seulement 22. C’est une marge énorme!

Jeudi dernier, Brees a lancé ses quatre passes de touché à Tommylee Lewis, Dan Arnold, Austin Carr et Keith Kirkwood... Quatre joueurs ignorés au repêchage qui totalisent 26 réceptions cette saison. C’est exactement ce qu’on appelle faire plus avec moins!

Duel relevé

Pour toutes ces raisons, Brees mérite le titre de «MVP». Ce n’est absolument rien contre ses compétiteurs, qui jouent à un niveau très relevé. Mais le vétéran se surpasse et dans son cas, ce n’est pas peu dire.

Un seul bémol dans le cas de Brees, les Saints ont affronté seulement deux défensives dans le top 15 contre la passe, soit les Vikings et Ravens. Il faut s’attendre à une bonne opposition des Cowboys (12e) en ce sens demain soir, mais ils ne pourront courir contre le front des Saints.

MA PRÉDICTION

SAINTS 31 | 23 COWBOYS