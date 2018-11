LAVALLÉE, Marie (née Grenier)



De Vaudreuil-Dorion, le 25 novembre 2018, à l'âge deest décédée Mme Marie Grenier, épouse de feu Henri Lavallée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise et Paul (Chantal) ainsi que ses petits-enfants Karolyne (Mike), Mélissa et Mathieu.Elle laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 3 décembre dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une cérémonie religieuse sera célébrée ce même lundi à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la cause de votre choix.