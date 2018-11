Bisaillon, Pauline



Pauline nous a échappé doucement à la fin, après une année difficile et douloureuse. En 94 ans, elle a connu des moments difficiles et de bons moments. A travers tous ceux-ci, sa force et sa bonne humeur contagieuse nous ont tous touchés. Élevée avec son frère Paul (décédé) à Saint-Henri pendant la Grande Dépression par ses parents Émile et Delvina, elle a connu la pauvreté et a appris l'autonomie et la débrouillardise qui l'ont beaucoup servie tout au long de sa vie. Elle a rencontré l'amour de sa vie, Maurice Maréchal, et ils se sont mariés en 1948. 12 ans plus tard, en 1960, elle est devenue veuve à l'âge de 36 ans. Elle a recollé les morceaux de sa vie et est retournée à l'école pour étudier le soir tout en travaillant à temps plein. Pauline s'est qualifiée pour l'entrée à l'Université Sir George Williams et a obtenu son diplôme avec son baccalauréat en commerce. En 1967, une des très rares femmes de sa classe. Ajoutant des diplômes en comptabilité à son diplôme, elle a occupé les postes de direction en administration financière dans trois établissements de soins de santé de Montréal: l'hôpital Douglas, l'hôpital militaire Sainte-Anne et l'hôpital Convalescent de Montréal. Sa vie professionnelle l'a initiée à de nombreuses amitiés et lui a donné la liberté financière de parcourir le monde. Ce furent de bonnes années, mais même à la retraite, elle n'a pas ralenti. À l'âge de 70 ans, elle trouva Bassi Singh Gurdial, un nouveau mari, et ils continuèrent de voyager en Inde chaque hiver pendant plusieurs mois, pour rendre visite à la famille élargie de Bassi; les filles Gouni, Neetu (Sanjay) et les petites-filles Neeti et Saachi. Ces voyages se poursuivirent aussi longtemps que leur santé le permettait. Malheureusement, après une période de déclin, Pauline a perdu Bassi en 2010. Toujours résiliente face à l'adversité, Pauline a tiré le meilleur parti des 8 dernières années et seule son état de santé décroissant l'a ralentie à la fin.Pauline laisse dans le deuil ses neveux Roger, Richard et son épouse Joanne Bobby et son amie la plus proche, Catherine Trudeau. Joanne a accompagné Pauline partout pendant de nombreuses années. Que ce soit pour des courses ou des rendez-vous médicaux à l'autre bout de la ville, Joanne a porté le flambeau pour nous tous. Même lorsqu'elle se remettait elle-même d'une blessure et que sa propre mère était de plus en plus affaiblie, Joanne a trouvé le temps de s'occuper de toutes ces tâches. En outre, elle était notre directrice sociale dévouée, organisant des sorties pour Pauline qui ne se seraient jamais produites sans elle. À l'occasion du 90e anniversaire de Pauline, Joanne a organisé un trajet en limousine longue distance entre la maison, la ville et le restaurant. Pauline et ses invités ont achevé de nombreuses assiettes de canapés et deux bouteilles de champagne en cours de route. Ces dernières années, lorsque la santé de la mère de Joanne a de plus en plus limité sa disponibilité, Richard est intervenu pour les rendez-vous médicaux et l'administration des affaires de Pauline; un travail facile car ses livres étaient toujours à la hauteur! Chère Lise, amie depuis le Douglas, pour ses visites et ses cocottes au fil des ans. Joe Frenetti, est allé bien au-delà de son rôle de gardien du condo de Pauline. Joe intervenait chaque fois qu'il y avait une urgence quelconque et que nous n'étions pas à proximité. Notre très chère Catherine, inséparable de Pauline jusqu'à la fin, elle lui a rendu visite à l'hôpital et après son placement toutes les semaines. Si Pauline ne recevait ni les soins ni le respect qui lui revenait, Catherine remettrait immédiatement les choses en ordre. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque Pauli et Bassi ont acheté Maxi, leur dachshund bien-aimé, et ils sont restés meilleurs amis depuis. Son amour et sa gentillesse constituaient la plus grande mesure de son amitié et nous lui en serons toujours reconnaissants. Catherine, tu es de la famille. Maxi était le dernier " partenaire de vie " de Pauline. Même s'ils étaient tous les deux en mauvaise santé, il y avait Pauline qui glissait un biscuit à l'avant du chien tout en tapant dans le dos avec une injection d'insuline. C'était Pauline. Un esprit indomptable qui a simplement trouvé son chemin avec style et grâce dans les difficultés que la vie lui a lancées. Elle est maintenant réunie avec tous ceux qui l'ont quittée trop tôt dans sa vie. Nous lui souhaitons la paix, mais elle est probablement trop occupée.Les visites et une célébration de la vie de Pauline auront lieu au complexe funéraire St-François-d'Assise/ Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal, le samedi 1er décembre de 14h à 19h. Les personnes présentes sont invitées à rejoindre la famille pour un repas de fête en son honneur.