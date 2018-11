Casey recule

Il y a tout de même eu un réjouissant party qui a pris fin aux petites heures du matelas, mais il n’y a pas eu de mariage.

Les épousailles ont été annulées parce que la belle Casey a changé d’idée in extremis avec des raisons qu’elle a explicitement exposées aux parents et amis venus à la cérémonie religieuse.

Ça se passe en Australie où Casey et Alex, en couple depuis 6 ans, ont décidé de se marier.

Or, la veille du grand jour, Casey reçoit un texto d’une amie qui veut son bien et qui lui écrit « personnellement, je ne me marierais pas avec lui. »

Dans le même envoi, il y a des extraits de conversations entre son futur époux et sa maîtresse dans le genre : « Ce week-end, toi et moi, ça va être chaud-bouillant. » « Ton corps est incroyable et tu sais t’en servir. Si seulement ma copine avait la moitié de ton talent. » « Je ne peux m’empêcher de penser à te baiser. »

THE SHOW MUST...

Casey n’a pas paniqué et a décidé de ne rien changer au programme du lendemain. Elle s’est rendue jusqu’à l’autel, drapée de sa somptueuse robe avec son enchanteur Alex qui a eu la surprise de sa vie. Lorsqu’est venu le temps de dire le « oui » qui engage pour la vie, Casey a regardé Alex droit dans les yeux et elle a dit « non ». Oups ! Et devant tout le monde, elle a ensuite lu les textos d’Alex et de sa maîtresse éventés la veille... même les plus crus.

Alex a foutu le camp sur-le-champ, mais Casey n’a rien annulé du reste de la journée et s’en est suivie une fantasmagorique fête bien arrosée.

Éviter la catastrophe peut être une excellente raison de célébrer.

DANS LE TAS

François Paradis veut être le premier président de l’Assemblée nationale à prendre des appels pendant la période des questions.

« Avec moi comme chef, le Bloc québécois aura tout de suite trois membres de plus. » (Yves, François et Blanchet)

L’an prochain, si votre GM fait partie d’un rappel, apportez vos outils.

Doug Ford est fier d’annoncer que les employés de GM à Oshawa ont été congédiés dans les deux langues.

Mélania Trump a peut-être mis trop de lumières de Noël. Un avion a atterri dans sa cour.

À DEMAIN

Ainsi soit-elle...