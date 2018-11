Cette magnifique buvette de quartier vous fera tomber en amour avec Trois-Rivières

Si vous n’avez jamais vraiment mis les pieds dans la ville de Trois-Rivières, vous ignorez fort probablement qu’il y a de nombreux établissements qui n’ont absolument rien à envier à ceux de Montréal.

Parmi ces établissements, on retrouve la buvette de quartier Épi.

Situé en plein centre-ville sur la rue Radisson, Épi se veut un restaurant chaleureux et accueillant où une cuisine locavore est à l’honneur. Les plats à l’ardoise sont des plats à partager, ce qui fait de l’endroit un resto parfait pour une sortie entre amis.

En plus d’une bonne bouffe locale, la buvette propose une très grande et belle variété de vins. Fiez-vous aux serveurs pour vous proposer de fabuleux accords mets et vins.

Côté esthétisme, tant dans l’assiette que la déco, tout est parfait. Vous ne pourrez vous empêcher d’immortaliser votre visite avec une petite photo Instagram pour le souvenir!

Épi, buvette de quartier

119 rue Radisson, Trois-Rivières



