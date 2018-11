Chercher un emploi quand on en a déjà un...

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Si vous l’avez déjà fait, vous êtes comme la majorité des Canadiens qui n’éprouveraient aucun scrupule à scruter les offres d’emploi dans le dos de leur employeur actuel. Non seulement à l’insu de leur patron, mais également au bureau même, et dans bien des cas, durant les heures de travail !

Une étude menée par le cabinet de dotation en personnel Accountemps révèle que près de 8 personnes sur 10 se disent « très ou assez à l’aise » de chercher un nouvel emploi alors qu’elles en ont déjà un. Seulement 6 % des répondants ont dit qu’ils ne seraient pas du tout à l’aise avec une telle démarche.

Et plus de la moitié (57 %) des personnes interrogées effectueraient très ou assez probablement cette recherche alors qu’elles sont au travail ! Les autres (43 %) se gardent une petite gêne et affirment qu’il serait peu ou pas du tout probable qu’elles mènent des activités de recherche d’emploi en plein travail.

Le respect viendrait-il avec l’âge ?

L’âge semble déterminant dans les actions des chercheurs d’emploi. Les données montrent en effet que ce sont les répondants les plus jeunes, ceux âgés de 18 à 34 ans, qui sont les plus ouverts (63 % d’entre eux) à mener ces recherches au travail. Vient ensuite le groupe des 35-54 ans (54 % le feraient au travail) et finalement le groupe des plus âgés, ceux de 55 ans et plus, qui seraient les moins enclins à rechercher un nouvel emploi dans le cadre de leur travail.

Il n’y a pas de mal à ça... mais la discrétion s’impose

Selon le président d’Accountemps au Canada, David King, il est acceptable de chercher un emploi même si la personne est en poste, mais quelques règles de respect s’imposent. D’abord, ces activités ne doivent pas nuire au travail actuel ni à celui des collègues. De plus, il est plus respectueux d’effectuer ces recherches en dehors des heures de travail et d’utiliser les appareils personnels plutôt que ceux du bureau. « Et restez discret sur les réseaux sociaux afin

d’éviter de porter potentiellement atteinte à vos relations de travail ou à votre réputation professionnelle », précise-t-il.

« À l’aise de chercher un nouvel emploi alors que vous en avez déjà un ? »

Très à l’aise : 41 %

Assez à l’aise : 38 %

Pas très à l’aise : 16 %

Pas du tout à l’aise : 6 %

« Rechercher un emploi durant les heures de travail ? »

Très probable : 26 %

Assez probable : 31 %

Peu probable : 23 %

Pas du tout probable : 20 %

Source : Accountemps, les chiffres ont été arrondis.