Cohésion et cohérence : les défis de la CAQ

Il y a un danger pour la CAQ de rater le défi de la cohésion. Je ferai la parallèle avec une chorale. C’est si beau une chorale lorsque tout le monde chante la bonne note, en même temps. Mais si chacun entonne sa propre partition, tout cela peut virer en beuglement collectif. Les personnalités fortes et les gros CV s’apparentent aux voix fortes dans une chorale : leurs fausses notes font un plus gros dommage !

Non seulement l’équipe d’élus jouit de peu d’expérience, mais le parti lui-même date de quelques années seulement. Parmi les élus actuels, ils sont nombreux à avoir rejoint la CAQ tardivement. Ils n’ont donc pas participé à construire le programme de la CAQ. Ils n’ont même pas mis la main à la préparation de la plateforme de la dernière campagne.

Des gens qui se sont peu approprié le programme agiront comment face aux fortes bourrasques ? Un ministre soupera le week-end avec des amis plutôt écolos et reviendra au Parlement la semaine suivante opposé au troisième lien ? Un député verra sa belle-sœur qui travaille dans un CPE durant le temps des Fêtes et ne supportera plus la création des maternelles 4 ans ?