Comment se porte l’entrepreneuriat québécois ?

L’entrepreneuriat québécois se porte plutôt bien selon la Fondation de l’entrepreneurship qui publie depuis dix ans l’Indice entrepreneurial québécois, un indicateur qui prend le pouls du dynamisme entrepreneurial dans la province. Les résultats pour 2018 montrent des progrès notables au plan quantitatif et qualitatif, et promettent de belles perspectives d’avenir.

D’abord, les intentions et les démarches entrepreneuriales ont triplé en dix ans, malgré une légère baisse depuis les deux dernières années. Si entre 2009 et 2018 le démarrage d’entreprise est devenu le projet d’un nombre croissant de Québécois, les fermetures ont forcément augmenté elles aussi, mais dans une proportion moindre (elles ont doublé en dix ans). La proportion de propriétaires d’entreprise a elle aussi diminué, une situation qui s’explique par le contexte très favorable à l’emploi et la concentration de la propriété des entreprises.

Nouveaux visages de l’entrepreneuriat

Le dixième anniversaire de l’Indice a aussi été une occasion, pour la Fondation, de livrer ses réflexions et observations sur l’entrepreneuriat au Québec. Et le nouveau visage qui se dessine est féminin, plus jeune et immigrant.

L’avenir sera donc fait d’un nombre plus important de femmes à la tête de projets d’entreprise. Et elles sont non seulement plus nombreuses qu’avant — la parité hommes-femmes a été atteinte en 2017 parmi les nouveaux propriétaires —, mais elles se lancent dans l’aventure à un âge plus jeune que leurs homologues masculins.

Les intentions d’entreprise des immigrants (39,8 %) sont plus que deux fois plus élevées que celles de la population née au Québec (16,1 %). Ces fortes intentions, cependant, se concrétisent peu pour l’instant.

Le dynamisme des X et des Y

Les intentions entrepreneuriales des jeunes de 18 à 34 ans ont connu une croissance importante en dix ans (de 11 % à 37 %), malgré une chute récente du côté des jeunes hommes. Mais tout n’est pas rose chez les jeunes entrepreneurs de la génération Y, plus d’un jeune sur quatre (27 %) a fermé son entreprise moins d’un an après son lancement. Ce qui fait dire aux experts de la Fondation de l’entrepreneurship qu’il s’agit d’une clientèle qui a besoin d’accompagnement aux premiers stades stratégiques de la vie d’une entreprise.

Quant aux X, le taux d’intentions a aussi augmenté pour s’établir à 26 % en 2018. Et ils ont les reins plus solides que leurs homologues de la génération Y : ils sont plus expérimentés et disposent de davantage de ressources financières.

Des entrepreneurs gourmands

Enfin, l’Indice 2018 a recensé un nombre de plus en plus élevé de propriétaires avec au moins deux entreprises. Il a également montré que la formation universitaire représente un tremplin vers l’entreprise, le taux d’intentions ayant augmenté parmi ces diplômés. Finalement, l’entrepreneuriat est souvent une affaire de famille : une proportion importante (la moitié) de propriétaires d’entreprise disent qu’ils ont au moins un parent entrepreneur.

