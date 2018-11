GUÉRIN, Harmel



À Montréal, le 25 octobre 2018, est décédé M. Harmel Guérin.Il laisse laisse dans le deuil, Léone, Nathalie, Alexandre et Jonathan, ses soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Le service funéraire aura lieu le samedi 15 décembre à 11h, à l'église St-Louis-de-France de Terrebonne.