ROLLAND, Guy



À l'hôpital Anna-Laberge, le 23 novembre 2018, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Guy Rolland de Saint-Constant.Il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Geneviève Coallier), ses petits-enfants Charles et Élizabeth sa conjointe Pierrette Bomhower ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié aux :Tél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y recevra parents et amis le dimanche 2 décembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 3 décembre dès 9h suivi d'une célébration d'Adieu à 11h en la chapelle du complexe funéraire.