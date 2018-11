BEAUDRY, René



À St-Lambert, le 19 novembre 2018, à l'aube de ses 92 ans, est décédé M. René Beaudry, époux de Mme Suzanne Bériault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Jean Fleury), Jean-François (Christine Duceppe), Marie-Christine (Philippe Geneuil) et Antoine (Pascale Lefebvre); ses petits-enfants : Sébastien, Emmanuelle, Julien, Jean-Félix, Laurier, Renaud, Christophe, Alexandre et Simon ainsi que ses arrière-petits-enfants; soeurs et frère survivants : Louise, Thérèse et Guy; autres parents et amis.René Beaudry, juge retraité de la Cour du Québec au Tribunal du travail, a présidé plusieurs commissions d'enquêtes publiques. Tout au long de sa carrière, il a contribué à l'essor du droit du travail au Québec.La famille recevra vos condoléances vendredi le 7 décembre 2018 de 17h à 21h et samedi le 8 décembre 2018 de 9h à 10h30 à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDE, SAINT-LAMBERT QC J4P 1A7514 483-1870 www.dignitequebec.comUn service religieux sera célébré en l'église St-Thomas-d'Aquin, située au 311, rue St-Thomas, St-Lambert (Québec) J4R 1Y2, samedi le 8 décembre 2018 à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.