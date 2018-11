MELOCHE, Pierre-Paul



De Saint-Benoît, le 21 novembre 2018 à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre-Paul Meloche, fils de feu Raymond Meloche et de feu Geneviève Proulx et frère de feu Raymonde.Il laisse dans le deuil son conjoint Jean-Luc Landry, son frère Jean-François (Danièle Thiboutot), ses nièces : Annick et Geneviève, son neveu Raymond ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 30 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 1er décembre dès 11h au complexe funéraire:SAINT-AUGUSTIN, MIRABELLes funérailles auront lieu le samedi 1er décembre à 14h en l'église Saint-Benoît, 9155, Dumouchel, Saint-Benoît, Mirabel.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.