Découvrez des idées de tenues pour les fêtes pour elle

Alors que les festivités sont sur le point de commencer, nous sommes toutes à la recherche de la tenue parfaite pour le party de bureau, le souper entre amis et les rassemblements familiaux. Voici 10 tenues qui se prêteront à plusieurs occasions.

1. Robe drapée à fils métalliques Vince Camuto

Avec son effet drapé aux hanches qui affine la silhouette et son fini métallique, cette robe vous fera définitivement briller. Complétez le look avec une pochette de soirée et des escarpins argentés pour un effet glamour ou des chaussures noires pour un résultat plus sobre.

Mélanie Lyne

2. Robe unie nouée au dos

Cette robe aux manches évasées est d’une grande élégance. L’effet de dos est remarquable avec son dos ouvert et son joli nœud. Aussi offerte en noir pour un look plus discret et polyvalent.

Banana Republic

3. Robe portefeuille en velours

Le velours est partout cette saison et avec raison, car il est particulièrement chic. Cette robe d’un bleu magnifique (aussi offerte en noir) conviendra autant au party de bureau qu’au réveillon en famille. Portez-la avec des souliers plats pour un look décontracté ou avec des talons hauts pour plus d’élégance.

Reitmans

4. Haut à paillettes

C’est le genre de morceau qu’il faut avoir dans sa garde-robe en vue des célébrations du temps des fêtes. Tellement polyvalent, ce haut brillant sans manche se porte aussi bien avec une jupe ou un legging noir pour un maximum de confort.

Penningtons

5. Ensemble une pièce satiné

Pour celles qui ne raffolent pas des jupes et des robes, cet ensemble une pièce combine parfaitement l’élégance et le confort avec son fini satiné et ses bretelles minces ajustables. Et que dire de la magnifique couleur rouille qui attire les regards !

Dynamite

6. Robe à bandes satinées et ruban

Vous êtes invitée à une soirée ultra chic ? Voici la robe longue parfaite avec sa coupe classique et son ruban de satin. L’insertion de maille par-dessus la robe satinée ajoute un effet de légèreté très flatteur pour la silhouette.

Laura Plus

7. Jupe midi en velours plissé

Cette jupe midi a tout pour plaire : ultra festive avec son fini en velours satiné et polyvalente puisqu’on peut l’agencer autant un chemisier, une camisole ou même un col roulé ajusté. La couleur rosée est belle à craquer !

RW&CO

8. Robe en dentelle

Cette robe à manches longues est un incontournable pour vos soirées du temps des fêtes. Avec sa couleur d’un beau rouge flamboyant, la matière en dentelle et son dos ouvert, elle fera tourner les têtes. Le tissu est extensible pour plus de confort.

Vero Moda

9. Blouse cache-cœur Reign

Cette blouse féminine toute en simplicité traversera les saisons et les tendances. Vous aimerez sa couleur bourgogne riche, ses manches légèrement bouffantes et ses fronces à la taille et aux poignets. Agencez-la avec une jupe crayon en cuir pour un look sexy ou un simple pantalon noir pour une tenue plus classique et des accessoires dorés pour un effet épatant.

Aritzia

10. Robe Design Lab Lord & Taylor

Cette charmante robe bourgogne avec des fleurs noires sera parfaite pour un look à la fois romantique et séduisant. Agencez-la avec des ballerines ou vos plus beaux escarpins noirs.

La Baie